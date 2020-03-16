Эбигейл Рэтчфорд, которая является самой высокооплачиваемой моделью белья и купальников, показала внушительные формы в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка в прозрачном наряде лежит на диване, заняв неприличную форму. Также можно заметить, что она водит камерой по телу, демонстрируя внушительное тело. На заднем фоне виден туалетный столик и окно.

Однако поклонники Рэтчфорд оставили без возможности что-либо сказать – кадры она разместила в Stories.

До этого мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд показала сногшибательные объемы в пикантном купальнике. Популярность Эбигейл началась, когда девушка завела страницу в Instagram и начала постить откровенные фото – в купальниках, в нижнем белье, в пикантных нарядах.

Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – с такими данными, как у этой девушки, вряд ли стоит заниматься чем-то еще. Пользователи сети приходят в полный восторг от каждого снимка пышнотелой красавицы. Они буквально засыпают ее комментариями: "горячо", "осторожно, взрывоопасная красота", "Красота невыносимая" и прочее.

На новом фото модель позирует в соблазнительном купальнике, едва прикрывающем ее знаменитые формы. Впрочем, сама Эбигейл не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, соблазнительно прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.