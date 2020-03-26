Відома британська модель Демі Роуз, яку прозвали юної Кім Кардашьян, показала пляжний знімок в Instagram

На фото Роуз позує в жовтому купальнику, в якому є червоні бретельки. Образ Демі доповнила сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала велику косу, яка лежала на плечі. На тлі можна побачити білий пісок, а трохи далі якісь будови. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що модель опублікувала їх у сторіс Instagram, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що британська модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, постала перед шанувальниками у гарячому образі.

Демі Роуз була в чорній футболці з золотим написом. Одяг підкреслила пишні груди зірки і її тонку талію.

Довжина футболки дозволила помилуватися стрункими ніжками і пишними стегнами.

Шкіра блищала під впливом фотоспалахи. Демі лежала з закритими очима, її хвилясте волосся впали над головою. Красуня посміхалася, піднісши руки до голови.

За вісім годин пост зібрав понад 170 тисяч лайків. Користувачі мережі захоплювалися красою моделі.

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