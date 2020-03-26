Известная британская модель Деми Роуз, которую прозвали юной Ким Кардашьян, показала пляжный снимок в Инстаграм

На фото Роуз позирует в желтом купальнике, в котором есть красные бретельки. Образ Деми дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в большую косу, которая лежала на плече. На фоне можно увидеть белый песок, а чуть дальше какие-то строения. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что модель опубликовала их в сторис Инстаграм, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала перед поклонниками в горячем образе.

Деми Роуз была одной в черной футболке с золотой надписью. Одежда подчеркнула пышную грудь звезды и ее тонкую талию.

Длина футболки позволила полюбоваться стройными ножками и пышными бедрами.

Кожа блестела под воздействием фотовспышки. Деми лежала с закрытыми глазами, ее волнистые волосы упали над головой. Красотка улыбалась, поднеся руки к голове.

За восемь часов пост собрал более 170 тысяч лайков. Пользователи сети восхитились красотой модели.

Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе

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