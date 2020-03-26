Відома українська модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала нове домашнє фото в Instagram
На фото Альона позує в червоній олімпійці і штанях з білими смугами по боках. Образ Омович доповнила стильною маскою на обличчі, на якій видна смужка блискіток. Під одягом не виявилося білизни, а фотографувала модель себе в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити постіль і столик з їжею. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Омович розмістила її в сторіс Instagram, де така функція відсутня.
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Раніше ми повідомляли, що українська модель Олена Омович покрасувалася перед дзеркалом у новому відвертому образі.
На цей раз Олена вирішила приміряти на себе образ спокусливої рокерші. Так, в її розділі Сториз з'явилося кілька відповідних відео. На першому дівчина позує перед дзеркалом у вузьких чорних штанях і оригінальному топі у вигляді широких зав'язок на грудях. Її образ доповнюють зухвалі рукавички без пальців. Дівчина спокусливо крутиться перед дзеркалом, демонструючи глядачам всі достоїнства своєї фігури.
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