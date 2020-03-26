Известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новое домашнее фото в Инстаграм

На фото Алена позирует в красной олимпийке и штанах с белыми полосами по бокам. Образ Омович дополнила стильной маской на лице, на которой видна полоска блесток. Под одеждой не оказалось белья, а фотографировала модель себя в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть постель и столик с едой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Омович разместила ее в сторис Инстаграм, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что украинская модель Алена Омович покрасовалась перед зеркалом в новом дерзком образе.

На этот раз Алена решила примерить на себя образ соблазнительной рокерши. Так, в ее разделе Сториз появилось несколько соответствующих видео. На первом девушка позирует перед зеркалом в облегающих черных штанах и оригинальном топе в виде широких завязок на груди. Ее образ дополняют дерзкие перчатки без пальцев. Девушка соблазнительно крутится перед зеркалом, демонстрируя зрителям все достоинства своей фигуры.

Напомним, украинская Кардашьян приспустила наряд до неприличия и застыла в горячей позе

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