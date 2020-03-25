Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала нове гаряче фото в Instagram

На фото Анастасія позує в обтягуючих лосинах і чорному топі. Квітко стоїть боком до камери і можна легко оцінити її ідеальні стрункі форми. Образ модель доповнила сумочкою і кросівками чорного кольору. На тлі можна побачити вітрину, а в ньому відображення великих хмарочосів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - написала модель під фото.



Фанати встигли поставити 50 тисяч лайків під фото і написали безліч коментарів, в яких хвалили зовнішність Квітко і знімок.

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, порадувала пікантними знімками з імпровізованої фотосесії.

«Насолоджуюся прогулянкою до балкона», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих знімках Квітко позує в елегантному мікроскопічному білизна, яке мінімально прикриває тіло дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ось це бомби!», «неймовірна», «боже, яке тіло! От би всім таке», «красуня», «у мене аж серце забилося частіше», - пишуть вони.

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