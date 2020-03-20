"Русская Ким Кардашьян" Анастасия Квитко порадовала подписчиков новым снимком, на котором показала грудь

Модель, как всегда, предстала в откровенном наряде, пишет Politeka.net.

Квитко позировала в белом топе на пуговицах и тонких бретельках. Верх натянулся на огромной груди звезды так, что пуговицы едва не отрывались. Ткань сморщилась, еле удерживая грудь.

Также на модели была длинная юбка из необычной ткани.

Анастасия позировала на диване, поднеся руку к волосам и показав свой браслет.

Девушка с легким блеском на губах улыбнулась в камеру, смотря из-под пышных ресниц в камеру.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

«Ты с каждым днем становишься только красивее!», «Берегись коронавируса, дорогая», «О черт, ты всегда лучше выглядишь», «Счастливого дня, красавица», "Какая красивая крошка"," Самая красивая девушка на земле ❤️😍😘 ", "Очень красивая 😍 ", "Я люблю тебя, детка 🔥🔥💋💋💋 ", "Ты ангел!!! Какая женщина», «Такая красивая и чудесная", - написали иностранные пользователи сети.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в алом купальнике а-ля "спасатели Малибу" и самое примечательное на фото со сториз инстадивы, как оказалось, были ее подкачанные или силиконовые ягодицы.

Модель буквально выпятила практически ничем неприкрытую "пятую точку" на камеру. Ракурс был крупным, видимо, модель предвкушала такие же огромные восторги ее фолловеров в свой адрес.

"Положение спасал" лишь игривый смайл на причинном, как бы это странно не звучало, месте звезды.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко поделилась новыми жаркими кадрами в своих сториз. На видео видно, как Настя красуется у зеркала в модной кофточке с открытыми плечами и при этом также видно, что звезда сети явно под нее не надела лифчик.

Пышный бюст модели буквально выпирает из-под наряда тусклого оранжевого или красного цвета.

Напомним также, что Анастасия Квитко позировала во время отдыха за границей без белья, прикрывая внушительные прелести руками. Дополняет образ Квитко лишь часы в цвет.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.