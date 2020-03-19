Известная российская модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала новое фото в Инстаграм

На фото Анастасия позирует в откровенном топике, который почти не закрыл грудь. Она делала фото сверху и ракурс получился более, чем удачным. Образ дополнила Квитко юбкой или чем-то подобным. Волосы модель оставила распущенными, а в руках держала маленькую собаку, которую целовала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под снимкоком. Все из-за того, что он был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что "русская Ким Кардашьян" Анастасия Квитко практически ежедневно радует своих поклонников откровенными кадрами в сети.

Так пышногрудая блондинка позировала в алом купальнике а-ля "спасатели Малибу" и самое примечательное на фото со сториз инстадивы, как оказалось, были ее подкачанные или силиконовые ягодицы. Артистка буквально выпятила практически ничем неприкрытую "пятую точку" на камеру. Ракурс был крупным, видимо, модель предвкушала такие же огромные восторги ее фолловеров в свой адрес. "Положение спасал" лишь игривый смайл на причинном, как бы это странно не звучало, месте звезды.

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила внушительными формами в мини-бикини.

«Хорошего дня», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке модель позирует с приподнятыми руками в мини-бикини, элегантно выгнувшись и показав роскошное тело.

«Невозможно оторваться», «божественные формы», «теперь я вижу, что это идеальное тело», «люблю тебя – побольше б таких фоток», - пишут поклонники Квитко.

Напомним, русская Кардашьян в тесном топе покрутила аппетитными формами перед камерой

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