Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала новое горячее фото в Инстаграм

На фото Анастасия позирует в обтягивающих лосинах и черном топе. Квитко стоит боком к камере и можно легко оценить ее идеальные подтянутые формы. Образ модель дополнила сумочкой и кроссовками черного цвета. На фоне можно увидеть витрину, а в нем отражение больших небоскребов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - написала модель под фото.



Фанаты успели поставить 50 тысяч лайков под фото и написали множество комментариев, в которых хвалили внешность Квитко и снимок.

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, порадовала пикантными снимками с импровизированной фотосессии.

«Наслаждаюсь прогулкой до балкона», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Квитко позирует в элегантном микроскопическом белье, которое минимально прикрывает тело девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это бомбы!», «невероятная», «боже, какое тело! Вот бы всем такое», «красотка», «у меня аж сердце чаще забилось», - пишут они.

Напомним, русская Кардашьян еле втиснула пышные богатства в обтягивающий наряд

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