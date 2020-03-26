Інста-модель Альона Омович, яку називають українською копією Кім Кардашьян, поділилася знімками з відпочинку

Архівні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На серії фото Альона стоїть і сидить на пляжі в мікро-купальнику, який ледь прикриває її пишні форми. Дівчина показала себе з усіх сторін, засвітивши найапетитніші місця на тлі райської природи.

За годину пост Омович зібрав 7 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від її лялькової зовнішністі.

«Космос», «Як же вибрати - все бомба!!!», «Ідеально», «Цукерочка», - пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що Альона опублікувала фото з відпочинку у Домініканській республіці. Схоже, дівчині ще довго доведеться викладати архівні знімки, адже полетіти в нові місця найближчим часом у неї не вийде.

Раніше ми писали, що Альона Омович позувала для фото в світлих трусиках, а свої об'ємні груди прикрила руками. Дівчина стояла під дощем, її волосся намокло, що додало знімку особливої пікантності. Цей кадр модель теж зробила під час відпочинку.

Шанувальники зірки не втомлюється нахвалювати її красу - пишуть про те, що "такі види ніколи не набридають", а також, що Омович "гаряча штучка" і "спокуслива красуня". Сама ж модель радує їх регулярними відвертими знімками. По суті, це її робота.

Нагадаємо, що Омович без одягу показала, який постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".

Раніше Politeka писала, що Омович посвітила соковитими принадами у зухвалій шкірянці: «найсмачніші ракурси».

Також Politeka писала, що Омович спустила наряд до непристойності і застигла в гарячій позі: «Хижачка!».