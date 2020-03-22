Відома українська модель Олена Омович, яку називають "українською Кардашьян", показала новий кадр в Instagram

На фото Омович позує в одних трусиках. Вона сидить спиною до камери і прикрила груди руками. Поруч на ліжку лежать піци, солодощі, джойстик, туалетний папір і чиїсь ноги. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"А як проходить Ваш Карантин? Всі туалетним папером запаслися?", - написала Альона

Фанати встигли написати кілька коментарів під кадром:

"Так само, але з іншим шоколадом", "Папір не потрібна))) Є інший план порятунку", "Те почуття,коли здалося,що торшер в кутку - це довгий рулон туалетки на підставці...", "Все вдачу,крім паперу, псує естетику!, "Відмінний серіал для карантину".

Раніше ми повідомляли, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, позувала практично не прикривши свою груди.

Так зірка мережі на представлених нових кадрах вперлася в стіну, пронизливо дивиться в об'єктив камери і при цьому позувала в штанях з низькою талією, кофті і топіку. Найцікавіше, що на парочку фотографій Альона вирішила той самий топік трохи, ймовірно, підвернути і тим самим засвітила свою об'ємну груди.

Повідомлялося, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, порадувала шанувальників знімком з відпочинку.

«Тольятті», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Омович позує в прозорій білизні, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Також можна помітити, що дівчина замовила коктейль, який їй подали прямо в кокосі.

Однак шанувальників Омович вирішила позбавити можливості що-небудь сказати – знімок був викинутий в Сторіс.

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