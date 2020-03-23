Інста-модель Олена Омович, яку називають "українською Кім Кардашьян" через пишні форми, покрасувалася на камеру без бюстгалтера і у ледве помітних трусиках

На фото Омович позує в світлих трусиках, а свої об'ємні груди зірка мережі прикрила руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олени Омович. Кадри, де модель позує практично голою вона вирішила "приурочити" нинішньому карантину, мовляв, "ви тільки послухайте, як які заспокійливі звуки дощу...". При всьому при цьому Олена була в тропіках, найімовірніше, відпочивала на якомусь курорті раніше. Її волосся було злегка вологими, артистка крутилася на камеру туди-сюди з дещо гордовитим виразом обличчя.

Шанувальники зірки мережі нахвалюють її красу - пишуть про те, що "такі види ніколи не набридають", а також, що Омович "гаряча штучка", "спокуслива красуня" і тому подібне.

Раніше ми повідомляли, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, позувала практично не прикривши свою груди.

Так зірка мережі на представлених нових кадрах вперлася в стіну, пронизливо дивиться в об'єктив камери і при цьому позувала в штанях з низькою талією, кофті і топіку. Найцікавіше, що на парочку фотографій Альона вирішила той самий топік трохи, ймовірно, підвернути і тим самим засвітила свою об'ємну груди.

Повідомлялося, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, порадувала шанувальників знімком з відпочинку.

«Тольятті», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Омович позує в прозорій білизні, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Також можна помітити, що дівчина замовила коктейль, який їй подали прямо в кокосі.

Однак шанувальників Омович вирішила позбавити можливості що-небудь сказати – знімок був викинутий в Сторіс.

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