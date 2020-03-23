Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми в спортивному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Омович позує в спортивному вбранні, який мінімально прикриває її розкішні форми. Як можна помітити, дівчина вирішила зніматися в фотосесії без білизни. Доповнює образ елегантна ланцюжок.
Крім самого спортивного костюма, форми дівчата прикриває спортивнее боді в колір. Однак шанувальники Омович залишилися без можливості що-небудь сказати – знімок був опублікований в Сторіс.
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До цього ми писали, що Олена Омович, яку порівнюють з відомої американської блогером і бізнесвуман Кім Кардашьян, показала чергові відверті фото на сторінці свого магазину. Покупетели рознесли модель в пух і прах.
На опублікованих фото українська Кардашьян позує не одна, а з іншою моделлю. Вони приміряли міні-сукні в горошок і знялися для їх реклами. Так, на фото вони не стільки демонструють сукні, скільки своє декольте, ноги та інші принади та інтимні місця, які варто було б прикрити.
Користувачі мережі сильно розкритикували зовнішність Омович і те, як вона знімається в рекламі одязі.
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