Українська модель Олена Омович покрасувалася перед дзеркалом у новому відвертому образі

Зірка українського сегмента Instagram Олена Омович завдяки своїй неординарній зовнішності і відвертим образам прославилася, як «українська Кардашьян». Дівчина навіть на карантині не забуває про своїх підписників і продовжує радувати їх новими спокусливими кадрами на своїй сторінці.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Олена вирішила приміряти на себе образ спокусливої рокерші. Так, в її розділі Сторіз з'явилося кілька відповідних відео. На першому дівчина позує перед дзеркалом у вузьких чорних штанях і оригінальному топі у вигляді широких зав'язок на грудях. Її образ доповнюють зухвалі рукавички без пальців. Дівчина спокусливо крутиться перед дзеркалом, демонструючи глядачам всі достоїнства своєї фігури.

На наступному відео Омович вирішила додати своєму образу трохи брутальності і накинула зверху чорну шкіряну куртку. Модель показала себе з усіх боків, щоб всі побачили, як їй личить «косуха».

Нагадаємо, до цього ми писали про те, що Омович покрасувалася на камеру без бюстгалтера і в ледве помітних трусиках на новому знімку в своєму Instagram. На фото Омович позує в світлих трусиках, а свою об'ємну груди зірка мережі прикрила руками.

Кадри, де модель позує практично голою вона вирішила приурочити" нинішньому карантину, мовляв, "ви тільки послухайте, як якісь заспокійливі звуки дощу...". При всьому при цьому Олена була в тропіках, найімовірніше, відпочивала на якомусь курорті раніше. Її волосся були злегка вологими, артистка крутилася на камеру туди-сюди кілька гордовитим виразом обличчя.

Шанувальники зірки мережі нахвалюють її красу - пишуть про те, що "такі види ніколи не набридають", а також, що Омович "гаряча штучка", "спокуслива красуня" і тому подібне.

Нагадаємо, українська Кардашьян спустила наряд до непристойності і застигла в гарячій позі.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян повністю роздяглася і ледве прикрила своїх "близнюків" руками.

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