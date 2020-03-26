Модель Ебігейл Ретчфорд порадувала своїх шанувальників серією відвертих фотографій в нижній білизні

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімках Ебі постала у напівпрозорій білизні салатового кольору. Вона обтягнула свої пишні форми білизною з мережива. Через тканину проглядається все, що не повинно бути доступно сторонньому погляду. Образ модель доповнила довгими рукавичками.

Дівчина попросила фанатів вибрати, яка з фотографій їм подобається більше. За 7 годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків. В коментарях всі захоплюються зовнішнім виглядом зірки.

«Вогонь», «Бомба», «Лялька», «Ти неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Ебігейл Ретчфорд є однією з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників. 28-річна дівчина народилася і виросла в США. Там же вона побудувала свою модельну кар'єру. Зірка не соромиться повністю оголятся і регулярно радує своїх шанувальників гарячими знімками. Запорука її успіху – пишні форми і гарненьке обличчя.

Так, нещодавно у себе в сторіз Ебі опублікувала знімок в боді білого кольору. Дівчина лежала на ліжку і знімала себе з найвідвертіших ракурсів, показуючи, як виглядає її фігура без фотошопу. Білизна трохи світилася, що додало пікантності знімку.

Нагадаємо, що горчая Ебі Ретчфорд виставила напоказ все соковите: від цього серце частіше заб'ється.

Раніше Politeka писала, що Ебі Ретчфорд ледве вмістила пишні принади в мереживну білизну: "не можна бути настільки гарячою!".

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