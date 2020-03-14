Модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новими пікантними кадрами в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, модель позує з маскою на обличчі і чорному білизна, яке мінімально прикриває її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

"бомбезно", "ідеальні…очі", "боже, красуня", "боже, вони ж зараз вистрибнуть", - пишуть вони.

До цього ми писали, чт модель Ебігейл Речфорд постала перед шанувальниками у кількох відвертих образах - самим ефектним виявився той, де вона покрасувалася в білизна

Так модель позувала у відкритому спецодязі рожевого кольору, топі і лосинах, які просвічують, а також чоботях і чорному білизна з тілесними вставками, паску з підв'язками і досить зухвалій позі при цьому.

Відзначимо, що можливості прокоментувати ці знімки Ебі у її фанів не було, але раніше вони писали, що модель така красуня, що «аж дух захоплює» і постить «бомбезні кадри».

До цього ми писали, що модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком у міні-білизна.

На опублікованому знімку Рэтчфорд позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.