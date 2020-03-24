Відома модель Ебігейл Речфорд показала серію гарячих кадрів в Instagram

На фото Ебі позує в одній білизні. Волосся Речфорд залишила розпущеним. На першому фото вона присіла на край столу і спокусливо поклала руку собі на шию, а на другий - просто стояла. На третьому кадрі модель взялася руками за живіт і талію, а на четвертому - підняла руки вище голови. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити понад 165 тисяч лайків і написали безліч коментарів. У них вони голосували за найкраще фото і писали безліч хвалебних коментарів, відзначаючи прекрасні форми і фігуру моделі.

Раніше ми повідомляли, що модель Ебігейл Рэтчфорд порадувала шанувальників новим пікантним знімком в одному бікіні.

«Йди за Ебігейл Рэтчфорд», - коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на фотографії видно саму модель в мікроскопічному, як для її форм, червоному бікіні. Однак шанувальники зірки залишилися безмовні – знімок був викинутий в Сторіс.

До цього ми писали, що Ебігейл Рэтчфорд здалася перед фанатами в пікантному вбранні.. Зірка мережі покрасувалася в темному і частково мереживній напівпрозорій білизні з підв'язками.

Повідомлялося, що модель Ебігейл Рэтчфорд порадувала шанувальників відвертим знімком у міні-білизна.

«Ух, малятко, ти прекрасна», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Рэтчфорд позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Бомба!», «чиста насолода», «ось це вигини!», «неймовірна! Обожнюю такі кадри», «соковито, немає слів», - пишуть вони.

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