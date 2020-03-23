Модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новим пікантним знімком в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Йди за Ебігейл Речфорд», - коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на фотографії видно саму модель в мікроскопічному, як для її форм, червоному бікіні. Однак шанувальники зірки залишилися безмовні – знімок був викинутий в Сторіс.

До цього ми писали, що Ебігейл Речфорд здалася перед фанатами в пікантному вбранні.. Зірка мережі покрасувалася в темному і частково мереживній напівпрозорій білизні з підв'язками.

За знімку з сториз фігуриста Речфорд повернулася спиною до об'єктиву і тим сами продемонструвала на камеру свою об'ємну "п'яту точку". Витончені мережива і рівні пояски-вставки темного білизни вигідно підкреслили всю красу оголеного тіла знаменитості.

Крім того, артистка позувала в світлих панчохах і пронизливо дивилася в об'єктив, повернувши голову, вона також ніби обхопила себе руками.

Зазначимо, що прокоментувати фото инстамодели у її шанувальників цього разу не було можливості, але раніше під такими ж гарячими, як фото сьогодні постами пишногрудої красуні вони неодноразово відзначали: Ебі - ідеал жіночності і краси, але іноді геть забуває про пристойність.

Нагадаємо, апетитна Ебі Речфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Речфорд скинула одяг і показала все, що могла.

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