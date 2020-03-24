Фітнес-модель Ана Чері показала шанувальникам пишні форми в халаті під час нового звернення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Відео по догляду за шкірою буде завтра!», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно Чері в одному халаті і мереживній білизні. Коли зірка позує на камеру, халат розкривається і оголює зайве. Спершу дівчина намагається прикрити пишні форми руками, але потім кидає цю справу.

Однак шанувальники Чері були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадри зірка викинула в Сторіс.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ана Чері блиснула формами в малюсінькому бікіні. Инстадива на своїй сторінці в Instagram публікує відверті знімки, на яких хвалиться своєю ідеальною фігурою.

Так, на одних з останніх фото зірка позувала на березі. На груди модель одягла прозору сіточку. Щоб приховати принади, Ана доклала до них долоні. Соковиті форми чи можна приховати за руками Чері.

Дівчина затисла груди, не засвітивши самі інтимні місця, але при цьому показавши округлості.

Крихітні плавки на тонких бретельках Ана натягнула на стегна.

Нагадаємо, Ана Чері посвітила апетитними місцями в крихітному бікіні.

Як повідомляла Politeka, соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері не встежила за крихітним бікіні і засвітила зайве.