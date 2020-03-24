Звезда показала, чем ее наградила природа

Фитнес-модель Ана Чери показала поклонникам пышные формы в халате во время нового обращения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Видео по уходу за кожей будет завтра!», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно Чери в одном халате и кружевном белье. Когда звезда позирует на камеру, халат раскрывается и оголяет лишнее. Сперва девушка пытается прикрыть пышные формы руками, но потом бросает это дело.

Однако поклонники Чери были лишены возможности что-либо сказать – кадры звезда выбросила в Сторис.

До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери блеснула формами в малюсеньком бикини. Инстадива на своей странице в Инстаграм публикует откровенные снимки, на которых хвастается своей идеальной фигурой.

Так, на одних из последних фото звезда позировала на берегу. На грудь модель надела прозрачную сеточку. Чтобы скрыть прелести, Ана приложила к ним ладони. Сочные формы едва ли можно скрыть за руками Чери.

Девушка зажала грудь, не засветив самые интимные места, но при этом показав округлости.

Крохотные плавки на тонких бретельках Ана натянула на бедра.

Напомним, Ана Чери посветила аппетитными местами в крохотном бикини.

Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka писала, что знойная Ана Чери не уследила за крохотным бикини и засветила лишнее.