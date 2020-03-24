Відома модель Емілі Ратаковски показала нове гаряче фото в Instagram

Емілі позувала в цей раз в нижньому білизна чорного кольору і топіку. Вона стояла біля крісла боком, що дало возможрность оцінити її пружну п'яту точку. Волосся в цей раз дівчина залишила розпущеним. На тлі можна побачити стіл і стіну з картинами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я повністю забула про цю фотографії на моєму старому лофт в DTLA. Які це були божевільні два з половиною року", - написала Емілі під кадром.

Фанати поставили за дві години майже мільйон лайків і написали безліч коментарів. Користувачі хвалили ідеальну фігуру моделі, а також захоплювалися її зовнішністю.

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковски покрасувалася ідеальним пресом перед дзеркалом.

28-річна знаменитість навіть на карантині не забуває про своїх шанувальників і постійно радує їх новим контентом в своєму Instagram.

Так, Ратаковски поділилася короткою домашньому відео, на якому вона «цокається» кухлем з власним відображенням у дзеркалі. Замість традиційних вишуканих нарядів модель одягнена в простий костюм з укороченого свитшота і вільних штанів. При цьому коротка кофта повністю відкриває плоский животик красуні, демонструючи її накачаний прес. Крім того, на голові у Емілі зав'язано рушник.

Повідомлялося, що популярна модель Емілі Ратаковски, показала сміливе фото.

На цей раз вона поділилася знімків в компанії своїх улюблених чоловіків - пса Коломбо і чоловіка Себастьяна.

Цілком звичайної сімейної фотографії Емілі вирішила додати пікантності, спокусливо приспустивши штани. Фанати встигли поставити понад 500 тисяч лайків і написали безліч коментарів.

Нагадаємо, Ратаковски роздяглася і пограла принадами на камеру

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