Известная модель Эмили Ратаковски показала соблазнительный кадр, от которого перехватывает дыхание
Как сообщает Polteka, Эмили Ратковски не только популярная модель, но также социальная активистка и феминистка. Девушка поддерживает акции за права женщин и делится своими взглядами с 23 миллионами подписчиков в Instagram. А теперь и выпускает одежду, которая подойдет любой женщине.
Каждый ее снимок получается откровенным и завораживающим, ведь красотка не боится показать свои формы во всей красе. поэтому неудивительно, что каждое ее фото получает множество восторженных отзывов.
28-летняя Ратаковски тоже присоединилась к длинному списку знаменитостей, которые вынуждены поддерживать свою социальную активность не выходя из дома, поэтому показывает снимки старых фотосессий.
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На новой фотографии красавица-брюнетка позирует в ярком топе красного оттенка, который оголяет ее спину, руки и правое плечо. Топ напоминает даже не одежду, а просто полоску из широкой ткани. Большие, выразительные глаза Эмили подчеркнула стрелками и тенями, а губы - красной помадой. Изюминкой образа стало тату с растительным орнаментом, который привнес в эффектный лук знаменитости дерзкую нотку.
Эмили Ратаковски лишила поклонников возможность оставлять свои лайки и комментарии, ведь снимком она поделилась на своей странице в сети Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что звездная модель Эмили Ратаковски показала, как проводит карантин во время пандемии коронавируса в мире.
По словам Эмили, она все свои дни проводит в изоляции с семьей. Она ест и читает только в постели.
«Выпила кофе с семьей, съела бутерброд с тунцом, сделала мой макияж, почитала. Да почти все в постели», – подписала она.
На опубликованных фото модели она позирует сидя в постели на белоснежных простынях в таком же белом топе с глубоким декольте без нижнего белья, для удобства. Рядом с ней лежат книги, которые она читает.
Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.
Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.
Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.