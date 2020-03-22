Известная модель Эмили Ратаковски показала соблазнительный кадр, от которого перехватывает дыхание

Как сообщает Polteka, Эмили Ратковски не только популярная модель, но также социальная активистка и феминистка. Девушка поддерживает акции за права женщин и делится своими взглядами с 23 миллионами подписчиков в Instagram. А теперь и выпускает одежду, которая подойдет любой женщине.

Каждый ее снимок получается откровенным и завораживающим, ведь красотка не боится показать свои формы во всей красе. поэтому неудивительно, что каждое ее фото получает множество восторженных отзывов.

28-летняя Ратаковски тоже присоединилась к длинному списку знаменитостей, которые вынуждены поддерживать свою социальную активность не выходя из дома, поэтому показывает снимки старых фотосессий.

На новой фотографии красавица-брюнетка позирует в ярком топе красного оттенка, который оголяет ее спину, руки и правое плечо. Топ напоминает даже не одежду, а просто полоску из широкой ткани. Большие, выразительные глаза Эмили подчеркнула стрелками и тенями, а губы - красной помадой. Изюминкой образа стало тату с растительным орнаментом, который привнес в эффектный лук знаменитости дерзкую нотку.

Эмили Ратаковски лишила поклонников возможность оставлять свои лайки и комментарии, ведь снимком она поделилась на своей странице в сети Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что звездная модель Эмили Ратаковски показала, как проводит карантин во время пандемии коронавируса в мире.

По словам Эмили, она все свои дни проводит в изоляции с семьей. Она ест и читает только в постели.

«Выпила кофе с семьей, съела бутерброд с тунцом, сделала мой макияж, почитала. Да почти все в постели», – подписала она.