28-летняя модель Эмили Ратаковски заставила краснеть всех своих подписчиков снимком в одном халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«…и счастливого воскресенья вам», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что а опубликованном снимке Ратаковски позирует в одном халате, который элегантно распахнула, держа в руках бокал с выпивкой. Как можно заметить, знаменитость абсолютно без белья, а халат минимально прикрывает ее роскошные формы.

Несмотря на то, что снимок был опубликовал в Сторис, ее мужская часть аудитории явно высказалась бы об идеальном теле кумира. Однако возможности сделать это у них не было.

До этого мы писали, что Эмили Ратковски не только популярная модель, но также социальная активистка и феминистка. Девушка поддерживает акции за права женщин и делится своими взглядами с 23 миллионами подписчиков в Instagram. А теперь и выпускает одежду, которая подойдет любой женщине.

Каждый ее снимок получается откровенным и завораживающим, ведь красотка не боится показать свои формы во всей красе. поэтому неудивительно, что каждое ее фото получает множество восторженных отзывов.

28-летняя Ратаковски тоже присоединилась к длинному списку знаменитостей, которые вынуждены поддерживать свою социальную активность не выходя из дома, поэтому показывает снимки старых фотосессий.

На новой фотографии красавица-брюнетка позирует в ярком топе красного оттенка, который оголяет ее спину, руки и правое плечо. Топ напоминает даже не одежду, а просто полоску из широкой ткани. Большие, выразительные глаза Эмили подчеркнула стрелками и тенями, а губы - красной помадой. Изюминкой образа стало тату с растительным орнаментом, который привнес в эффектный лук знаменитости дерзкую нотку.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.