Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новой откровенной выходкой на фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует купальнике, на котором нарисованы черешенки. При этом звезда приспустила штаны, элегантно оголив свою главную гордость.

Как можно заметить, звезда позирует на фоне заката солнца. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадр был выброшен в Сторис.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд позировала в прозрачном наряде без белья, который элегантно подчеркивает формы звезды. Как можно заметить, кроме платья на девушке красуется блестящий поясок и браслет. Дополняет образ красивый макияж.

«Аж дух захватывает», «бомбезные кадры», «вот это идеальное тело», «крутой вид! Радуй так почаще», - написали пользователи сети.

Эбигейл Рэтчфорд решила продемонстрировать свой пляжный образ, который составил полосатый купальник, который едва удерживает ее аппетитные формы. Известная модель еще раз доказала, что ее форма просто безупречна.

Она стоит в своей спальне, переводя камеру с упругих ягодиц на глубокое декольте, а после – на лицо. Эбигейл улыбается, а также приподнимает бикини.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.