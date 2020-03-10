Модель показала, за что ее полюбили мужчины

Модель Эбигейл Рэтчфорд показала роскошные формы в новой откровенной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, девушка позирует в откровенном купальнике, который минимально прикрывает ее пышные формы.

«Я возвращаюсь назад», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что поклонники Рэтчфорд были в восторге от откровенного наряда кумира, о чем говорят комментарии под снимком.

«Богиня!», «вот это тело! Идеальный вид», «божественные формы – я бы смотрела на это вечно», «ты настоящий сюрприз», «это слишком горячо для меня», - пишут они.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд позировала в прозрачном наряде без белья, который элегантно подчеркивает формы звезды. Как можно заметить, кроме платья на девушке красуется блестящий поясок и браслет. Дополняет образ красивый макияж.

«Аж дух захватывает», «бомбезные кадры», «вот это идеальное тело», «крутой вид! Радуй так почаще», - написали пользователи сети.

Эбигейл Рэтчфорд решила продемонстрировать свой пляжный образ, который составил полосатый купальник, который едва удерживает ее аппетитные формы. Известная модель еще раз доказала, что ее форма просто безупречна.

Она стоит в своей спальне, переводя камеру с упругих ягодиц на глубокое декольте, а после – на лицо. Эбигейл улыбается, а также приподнимает бикини.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.