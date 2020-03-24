34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала архівним фото з Італії

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Тетяна облягла ніжки в чорні вузькі джинси з рваними колінами, примірила білу сорочку, такого ж кольору "ковбойський"капелюх і високі шкіряні чобітки. Зірка розпустила волосся і нанесла трохи косметики.

Артистка застигла в пікантній позі: сперлася "п'ятою точкою" на величезну дерев'яну діжу, зігнувши одну ногу в коліні, і доторкнулася рукою до капелюшка.

Котова подала чудову ідею шанувальникам, як розважити себе під час карантину. Дівчина запропонувала скористатися послугами віртуальних екскурсій у відомих музеях світу.

"А чи не піти нам в музей? Так, так! У цій ситуації безліч музеїв відкрили онлайн-проекти віртуальних екскурсій по всьому світу:

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🇬🇷 Археологічний музей

🇮🇹 Галерея Уффіці

🇫🇷 Лувр

🇪🇸 Прадо

🇬🇧 Британський музей

🇺🇸 Метрополітен-музей

🇷🇺 Ермітаж

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Також у Москві з'явився сайт stayhome.moscow, де зібрані віртуальні експозиції найбільших московських установ культури", - розповіла Котова в соцмережі.

Шанувальники високо оцінили і фото співачки, і її задум, поставивши за годину більше тисячі "лайків".

"крута задумка, здорово, що таке є👍"

"Треба користуватися моментом і брати із ситуації все що можна!"

"Хто вам такі фотки кльові робить??👍"

"@kottova Яка ж ти красива❤️"

"З вами можна і в музей і бібліотеку 😉"

"Ховати такі ноги в штани це практично злочин"

"Привітик Танюша🌼🔥! З Вами і в ЗАГС побіжу😆😍😘💞🌼🌹! Що там музеї😆! Яка Ви Тетяна хороша🌼🔥😙!"

Раніше ми повідомляли, Котова похвалилася у соцмережі власним брендом піжам. Дівчина разом з подружкою позувала на ліжку. Красуні розкуто розкинулися на простирадлах, без тіні збентеження посвітивши принадами.

Нагадаємо, спокуслива екс-ВІА Гра блиснула принадами в мереживній білизні

А ще Politeka писала, що спокуслива екс-ВІА Гра покрасувалася в шовкових трусиках