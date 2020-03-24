34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала архівним фото з Італії
Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Тетяна облягла ніжки в чорні вузькі джинси з рваними колінами, примірила білу сорочку, такого ж кольору "ковбойський"капелюх і високі шкіряні чобітки. Зірка розпустила волосся і нанесла трохи косметики.
Артистка застигла в пікантній позі: сперлася "п'ятою точкою" на величезну дерев'яну діжу, зігнувши одну ногу в коліні, і доторкнулася рукою до капелюшка.
"А чи не піти нам в музей? Так, так! У цій ситуації безліч музеїв відкрили онлайн-проекти віртуальних екскурсій по всьому світу:
⠀
🇬🇷 Археологічний музей
🇮🇹 Галерея Уффіці
🇫🇷 Лувр
🇪🇸 Прадо
🇬🇧 Британський музей
🇺🇸 Метрополітен-музей
🇷🇺 Ермітаж
⠀
Також у Москві з'явився сайт stayhome.moscow, де зібрані віртуальні експозиції найбільших московських установ культури", - розповіла Котова в соцмережі.
У Зеленського розповіли про скасування карантину: «Повернутися до нормального життя зможемо в...»
Погода в Україні сказилася, температура стрибне від +7 до -14: кому буде найгірше
Потужний антициклон увірветься в Одесу: "заморозки і ..."
Відомий астролог розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу: «Ми знаємо, що...»
Шанувальники високо оцінили і фото співачки, і її задум, поставивши за годину більше тисячі "лайків".
"крута задумка, здорово, що таке є👍"
"Треба користуватися моментом і брати із ситуації все що можна!"
"Хто вам такі фотки кльові робить??👍"
"@kottova Яка ж ти красива❤️"
"З вами можна і в музей і бібліотеку 😉"
"Ховати такі ноги в штани це практично злочин"
"Привітик Танюша🌼🔥! З Вами і в ЗАГС побіжу😆😍😘💞🌼🌹! Що там музеї😆! Яка Ви Тетяна хороша🌼🔥😙!"
Раніше ми повідомляли, Котова похвалилася у соцмережі власним брендом піжам. Дівчина разом з подружкою позувала на ліжку. Красуні розкуто розкинулися на простирадлах, без тіні збентеження посвітивши принадами.
Нагадаємо, спокуслива екс-ВІА Гра блиснула принадами в мереживній білизні
А ще Politeka писала, що спокуслива екс-ВІА Гра покрасувалася в шовкових трусиках