Бывшая участница женской группы ВИА Гра Татьяна Котова рассказала, в чем она любит спать

Девушка решила приоткрыть дверь в свою спальню в связи с запуском личного бренда домашней одежды. Как рассказала Котова российским СМИ, она создала бренд пижам и одежды для дома для женщин и мужчин. По мнению артистки, дома люди должны находится в красивой и уютной одежде.

Котова призналась, что сама она спит без всего, но предпочитает не смущать соседей своей обнаженной фигурой. Кроме этого, девушка добавила, что теперь ей есть с кем обниматься, намекая на то, что ее сердце больше не свободно.

Как выяснили журналисты, новый бизнес Котовой – это просто ее хобби, а не запасной аэродром на случай неудач на сцене. Она заявила, что мечтает создавать качественную одежду.

Ранее мы писали, что Татьяна Котова поздравила мужчин с 23 февраля необычным способом. Она опубликовала видео с подборкой своих самых откровенных и горячих снимков. На многих она запечатлена в белье и купальниках, но на некоторых из них звезда была без белья.

Татьяна Котова пела в составе группы ВИА Гра с 2008 по 2010 год. В ВИА Гру ее взяли после того, как коллектив покинула Вера Брежнева. В группу она попала после того, как в 2006 году получила титул «Мисс Россия». Кроме этого Котова участвовала в международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В последнем она была одной из фавориток, но до полуфинала не дошла.

Сейчас Котова занимается сольной карьерой. Девушку также часто зовут стать жюри или ведущей в конкурсах красоты. Кроме этого, певица снимается в рекламе.

Напомним, что Татьяна Котова в кружевном белье побаловалась прямо в машине: «Потрясающие объемы!».

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова расставила ноги в светлых трусиках: «невозможно устоять».

Также Politeka писала, что знойная Татьяна Котова показала неприличные забавы с осликами на ферме: кадры только для взрослых.