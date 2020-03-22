34-летняя российская певица Татьяна Котова, блиставшая в свое время в украинской группе "ВИА Гра", обескуражила публику откровенным фото
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстала вместе с подругой в весьма раскованных образах. На девушках пижамки из тонкой ткани розово-кремовых оттенков, при чем "наряд" включает коротенькие шорты, поэтому красавицы без стыда посветили упругими стройными ножками.
Котова и ее напарница по фотосессии залезли на кровать и расположились в нескромных позах, развалившись на беслоснежной простыни. Девушки томно смотрят куда-то в сторону, соблазняя пользователей подольше ими любоваться.
Певица собрала волосы в хвост и нанесла минимум косметики, дабы приблизиться к естественной красоте.
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"У нас был такой ажиотаж на предзаказ пижам моего бренда @comfy___home, что я даже не успела провести конкурс и разыграть такую среди своих подписчиков. 🤍🤍🤍 Итак‼️Конкурс‼️В подарок от меня любая пижама на выбор, за простые условия, - поделилась Котова в соцсети объявлением, - ⠀
Ну, кто ещё дома ходит без красивой одежды???"
Поклонницы ринулись исполнять условия конкурса, чтобы исполнить свою мечту и стать счастливыми обладательницами пижамки от Котовой. Менее чем за сутки фото лайкнули более 13 000 человек.
"Какое фото классное 😍"
"Приветик🌼🌼😆👍! Какии милыи две голубки😍😙👌!"
"хочу пижамку, как у вас 😍 просто мечта ❤️"
"Невероятные!❤️"
"Это мечта иметь в своём гардеробе такую красоту, от тебя😍"
Ранее мы сообщали, Котова решила вспомнить "бурную молодость" и опубликовала в "сториз" кадр, где она посветила прелестями на обложке журнала Playboy в декабре 2011 года.
Тогда съемки продолжались около 12 часов: звезда позировала в одном из гостиничных номеров в Москве. Котова предстала в соблазнительном образе: черном корсете и чулках. На обложке она застыла в сидячей позе, согнув колени.
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