Блондинка-красотка - экс-ВИА Гра Татьяна Котова - не оставляет равнодушными своих фанов в сети практически никогда

В этот раз певица выбралась прокатиться на весеннем солнышке, а средство для этого выбрала транспортное - личный автомобиль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Модель красовалась в объемном свитере, а из-под него игриво "выглядывало" кружевное светлое белье по типу бра или сорочки. Также исполнительница использовала популярный в вышеупомянутой соцсети фильтр и "заделалась" еще большей очаровашкой - бабочки у ее лица выглядели очень игриво и привлекательно. Кроме того звезда позировала в изящном берете и при минимуме макияжа. Образ дополнили милые косички и серьги-кольца.

Поклонникам Татьяны всегда есть, что сказать своей любимице:

"Вау!"

"Очаровательна"

"Красавица"

"Весна!!!"

Ранее мы писали, что экс-ВИА Гра Санта Димопулос позировала во всем красном. Ткань была легкой и подчеркнула формы красотки. Санта сидела, немного наклонив голову вбок.

Красные губы и тонкая черная стрелка на глазах - классический макияж, который прекрасно смотрелся на певице.

Димопулос посмотрела в камеру и улыбнулась.

Ранее мы писали, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская подразнила поклонников соблазнительным образом.

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Надежда стоит в длинном полосатом платье в полоску. Она задрала ногу, оголив ее и засветив свои широкие бедра. Узкое платье выгодной подчеркнуло пышную грудь певицы. На снимке Мейхер широко улыбается.

«Уже давно весна в душе, не смотря на время года...Уже давно любовь во мне, Нeвзирая на внешние невзгоды... Люблю!», - написала артистка.

За час снимок Надежды собрал более 2,2 тысяч лайков. Поклонники в восторге от весеннего образа женщины.

«Ты супер звезда...», «С первым днём весны вас Надя. Любовь с весной приходит», «Лучшая», - пишут пользователи сети.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гра раскорячилась прямо на полу ради пикантного фото

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