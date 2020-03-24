34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", взбудоражила архивным фото из Италии

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Татьяна обтянула ножки в черные узкие джинсы с рваными коленями, примерила белую рубашку, такого же цвета "ковбойскую" шляпу и высокие кожаные сапожки. Звезда распустила волосы и нанесла немного косметики.

Артистка застыла в пикантной позе: оперлась "пятой точкой" на огромную деревянную бочку, согнув одну ногу в колене, и дотронулась рукой до шляпки.

Котова подала замечательную идею поклонникам, как развлечь себя во время карантина. Девушка предложила воспользоваться услугами виртуальных экскурсий в известных музеях мира.

"А не пойти ли нам в музей? Да, да! В этой сложившейся ситуации множество музеев открыли онлайн-проекты виртуальных экскурсий по всему миру:

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🇬🇷 Археологический музей

🇮🇹 Галерея Уффици

🇫🇷 Лувр

🇪🇸 Прадо

🇬🇧 Британский музей

🇺🇸 Метрополитен-музей

🇷🇺 Эрмитаж

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Также в Москве появился сайт stayhome.moscow, где собраны виртуальные экспозиции крупнейших московских учреждений культуры", - рассказала Котова в соцсети.

Поклонники высоко оценили и фото певицы, и ее задумку, поставив за час более тысячи "лайков".

"крутая задумка, здорово, что такое есть👍"

"Надо пользоваться моментом и брать из сложившейся ситуации все что можно!"

"Кто вам такие фотки клевые делает??👍"

"@kottova Какая же ты красивая❤️"

"С вами можна и в музей и библиотеку 😉"

"Прятать такие ноги в штаны это практически преступление"

"Приветик Танюша🌼🔥! С Вами и в ЗАГС побегу😆😍😘💞🌼🌹! Что там музеи😆! Как Вы Татьяна хороша🌼🔥😙!"

Ранее мы сообщали, Котова похвасталась в соцсети собственным брендом пижам. Девушка вместе с подружкой позировала на кровати. Красавицы раскованно раскинулись на простынях, без тени смущения посветив прелестями.

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