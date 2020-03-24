34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", взбудоражила архивным фото из Италии
Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Татьяна обтянула ножки в черные узкие джинсы с рваными коленями, примерила белую рубашку, такого же цвета "ковбойскую" шляпу и высокие кожаные сапожки. Звезда распустила волосы и нанесла немного косметики.
Артистка застыла в пикантной позе: оперлась "пятой точкой" на огромную деревянную бочку, согнув одну ногу в колене, и дотронулась рукой до шляпки.
"А не пойти ли нам в музей? Да, да! В этой сложившейся ситуации множество музеев открыли онлайн-проекты виртуальных экскурсий по всему миру:
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🇬🇷 Археологический музей
🇮🇹 Галерея Уффици
🇫🇷 Лувр
🇪🇸 Прадо
🇬🇧 Британский музей
🇺🇸 Метрополитен-музей
🇷🇺 Эрмитаж
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Также в Москве появился сайт stayhome.moscow, где собраны виртуальные экспозиции крупнейших московских учреждений культуры", - рассказала Котова в соцсети.
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Поклонники высоко оценили и фото певицы, и ее задумку, поставив за час более тысячи "лайков".
"крутая задумка, здорово, что такое есть👍"
"Надо пользоваться моментом и брать из сложившейся ситуации все что можно!"
"Кто вам такие фотки клевые делает??👍"
"@kottova Какая же ты красивая❤️"
"С вами можна и в музей и библиотеку 😉"
"Прятать такие ноги в штаны это практически преступление"
"Приветик Танюша🌼🔥! С Вами и в ЗАГС побегу😆😍😘💞🌼🌹! Что там музеи😆! Как Вы Татьяна хороша🌼🔥😙!"
Ранее мы сообщали, Котова похвасталась в соцсети собственным брендом пижам. Девушка вместе с подружкой позировала на кровати. Красавицы раскованно раскинулись на простынях, без тени смущения посветив прелестями.
Напомним, соблазнительная экс-ВИА Гра сверкнула прелестями в кружевном белье
А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-ВИА Гра покрасовалась в шелковых трусиках