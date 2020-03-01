"Ну до чего же прекрасна!"

Российская исполнительница и экс-ВИА Гра Татьяна Котова продемонстрировала публике в сети новый нежный и откровенный образ

Роковая красотка, которая ранее блистала полуголой в мужском глянце, позировала сидя и в белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Модель облачилась в шелковый наряд, очень походящий на пижаму бежевого цвета. Помимо прочего, знаменитость засветила низ комплекта - трусики-шортики. Татьяна игриво и слегка наклонила на фото голову в сторону и немного отвела руку в сторону.

Свои густые волосы белокурая красавица распустила, а на фоне виднелся аккуратный букет белых цветов. Поклонники в восторге от увиденного и пишут в адрес Котовой немало комплиментов:

"Это просто вау"

"Какое же светлое фото"

"Вы красавица"

"Очень нежный образ"

Ранее мы сообщали, что известная исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

Так, звезда отвечает на вопросы поклонников, сопровождая это все соблазнительными снимками с отпуска. На одном из них Котова позирует в закрытом, который подчеркивает ее «осиную» талию. При этом ей задают вопрос о возрасте, на который она так и не ответила.

На другом снимке Котова решила приспустить кружевное белье и показать всем идеальных «близняшек». Как можно заметить, у нее спрашивали, где она делала операцию на груди.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гра раскорячилась прямо на полу ради пикантного фото

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