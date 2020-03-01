Российская исполнительница и экс-ВИА Гра Татьяна Котова продемонстрировала публике в сети новый нежный и откровенный образ
Роковая красотка, которая ранее блистала полуголой в мужском глянце, позировала сидя и в белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.
Модель облачилась в шелковый наряд, очень походящий на пижаму бежевого цвета. Помимо прочего, знаменитость засветила низ комплекта - трусики-шортики. Татьяна игриво и слегка наклонила на фото голову в сторону и немного отвела руку в сторону.
Свои густые волосы белокурая красавица распустила, а на фоне виднелся аккуратный букет белых цветов. Поклонники в восторге от увиденного и пишут в адрес Котовой немало комплиментов:
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"Это просто вау"
"Какое же светлое фото"
"Вы красавица"
"Очень нежный образ"
Ранее мы сообщали, что известная исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.
Так, звезда отвечает на вопросы поклонников, сопровождая это все соблазнительными снимками с отпуска. На одном из них Котова позирует в закрытом, который подчеркивает ее «осиную» талию. При этом ей задают вопрос о возрасте, на который она так и не ответила.
На другом снимке Котова решила приспустить кружевное белье и показать всем идеальных «близняшек». Как можно заметить, у нее спрашивали, где она делала операцию на груди.
Напомним, знойная блондинка из ВИА Гра раскорячилась прямо на полу ради пикантного фото
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