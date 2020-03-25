Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер решила вспомнить, как проводила время до карантина из-за коронавируса

Звезда опубликовала видео, на котором позировала в розовом парике, пишет Politeka.net.

Модель на первом видео сняла лицо крупным планом, похваставшись большими глазами, которые подчеркнуты стрелками. Девушка смотрела из-под пышных ресниц и улыбалась. Ее внешность завораживает. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На втором видео Кайли блистала в компании. Звезда ходила возле людей. Она повертелась перед камерой, засветив пышную грудь в маленьком светлом топе: "Ох, ну надо же!".

Красотка посмотрела в камеру, будто желая соблазнить каждого, кто посмотрит это видео.

Ее образ завершили розовые тени на веках, блестящие такого же цвета губы и длинные ногти.

"Проведенное время среди людей… чем быстрее мы будем оставаться дома, тем быстрее сможем вернуться к социуму… я надеюсь, что все серьезно относятся к дистанцированию‼ ️💗", - написала Дженнер, дав понять, что соскучилась за шумными компаниями, но ничего не поделать.

За 10 часов пост собрал более трем миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети поддержали друг друга в этот нелегкий период и написали комплименты Кайли.

Напомним, Кайли Дженнер опубликовала фото со своей сестрой Кендалл Дженнер. Две красотки предстали в белых топах.

Кайли позировала в коротком топе, встав чуть выше сестры и едва не впихнув формы ей в лицо.

Откровенный наряд подчеркнул прелести звезды. Сочные формы Кайли выставились из топа, а сама ткань натянулась от напряжения.

Кендалл Дженнер также позировала в топе, но низ не был виден. Наряд выделил грудь знаменитости.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер надела обтягивающий черный гольф, который выделил ее пышную груди, а длинные волосы прикрыли ее. На одном рукаве модели - одежда, похожая на кожаную куртку.

Талия звезды тоже подчеркнута, вероятно, брюками с высокой посадкой.

Знаменитость дотронулась к волосам и посмотрела в телефон, делая селфи. Кайли приоткрыла губы и выглядела очень соблазнительно.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

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