Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян нерідко одягає на себе латексний одяг
У мережі з'явилося відео того, як відбувається процес надягання, пише Politeka.net. Виявляється, знаменитість натягує на себе такий вузький і тісний одяг не сама, а за допомогою кількох людей. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Кім допомагала і також натягала латекс. Через те, що тканина натягувалася, чути характерний звук.
До того ж, такий нелегкий процес не обходиться і без нецензурних слів.
Для того, щоб натягування проходило гладше, знадобилася змазка, яка бризкають на неслухняний латекс.
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Таке вбрання не тільки виділив чималі принади зірки: пишні груди і стегна, але і підняв їх і зробив вуже. Наприклад, з'єднуючись на животі талія стала виглядати набагато менше.
Після того, як вузький костюм був надітий, зверху Кім накинула піджак і завершила образ латексними рукавичками. Довгий хвіст і фірмовий макіяж додали моделі ще більшої ефектності.
"У американської зірки реаліті-шоу, актриси і моделі Кім Кардашьян свої методи боротьби з коронавірусом! 😅 З таким вбранням нічого не страшно! 😉🤭❤", - написали автори поста в Instagram.
За годину відео зібрало 200 переглядів і жодного коментаря.
Зазначимо, в цьому костюмі знаменитість позувала разом зі своєю сестрою Кортні кілька днів тому.
Красуні вибрали брючні костюми, що ідеально поєднуються один з одним, і повністю складаються з латексу.
Кортні вибрала бордовий наряд з високими чобітьми.
Для фотографій обидві сестри обрали стримані і елегантні пози, які ідеально поєднуються з розкішним інтер'єром на тлі.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян одягла латексний костюм тільки іншого кольору, зверху якого накинуто піджак з широкими плечима, який зробив акцент на талії зірки.
Вона доповнила образ масивними сережками. Судячи з фотографій, Кардашьян в такому вигляді відвідувала якийсь захід.
За п'ять годин пост Кардашьян зібрав понад 766 тисяч лайків. У коментарях до фото знайшлося багато компліментів.
Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула засмагле тіло в один білий піджак.
Як повідомляла Politeka, спокуслива Кардашьян окутала принади в чорний оксамит, виглядає вражаюче.
Також Politeka писала, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми.