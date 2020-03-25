Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян нерідко одягає на себе латексний одяг

У мережі з'явилося відео того, як відбувається процес надягання, пише Politeka.net. Виявляється, знаменитість натягує на себе такий вузький і тісний одяг не сама, а за допомогою кількох людей. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кім допомагала і також натягала латекс. Через те, що тканина натягувалася, чути характерний звук.

До того ж, такий нелегкий процес не обходиться і без нецензурних слів.

Для того, щоб натягування проходило гладше, знадобилася змазка, яка бризкають на неслухняний латекс.

Таке вбрання не тільки виділив чималі принади зірки: пишні груди і стегна, але і підняв їх і зробив вуже. Наприклад, з'єднуючись на животі талія стала виглядати набагато менше.

Після того, як вузький костюм був надітий, зверху Кім накинула піджак і завершила образ латексними рукавичками. Довгий хвіст і фірмовий макіяж додали моделі ще більшої ефектності.

"У американської зірки реаліті-шоу, актриси і моделі Кім Кардашьян свої методи боротьби з коронавірусом! 😅 З таким вбранням нічого не страшно! 😉🤭❤", - написали автори поста в Instagram.

За годину відео зібрало 200 переглядів і жодного коментаря.

Зазначимо, в цьому костюмі знаменитість позувала разом зі своєю сестрою Кортні кілька днів тому.

Красуні вибрали брючні костюми, що ідеально поєднуються один з одним, і повністю складаються з латексу.

Кортні вибрала бордовий наряд з високими чобітьми.

Для фотографій обидві сестри обрали стримані і елегантні пози, які ідеально поєднуються з розкішним інтер'єром на тлі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян одягла латексний костюм тільки іншого кольору, зверху якого накинуто піджак з широкими плечима, який зробив акцент на талії зірки.

Вона доповнила образ масивними сережками. Судячи з фотографій, Кардашьян в такому вигляді відвідувала якийсь захід.

За п'ять годин пост Кардашьян зібрав понад 766 тисяч лайків. У коментарях до фото знайшлося багато компліментів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула засмагле тіло в один білий піджак.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Кардашьян окутала принади в чорний оксамит, виглядає вражаюче.

Також Politeka писала, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми.