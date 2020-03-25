Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян нерідко одягає на себе латексний одяг 

У мережі з'явилося відео того, як відбувається процес надягання, пише Politeka.net. Виявляється, знаменитість натягує на себе такий вузький і тісний одяг не сама, а за допомогою кількох людей. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Кім допомагала і також натягала латекс. Через те, що тканина натягувалася, чути характерний звук. 

До того ж, такий нелегкий процес не обходиться і без нецензурних слів. 

Для того, щоб натягування проходило гладше, знадобилася змазка, яка бризкають на неслухняний латекс. 

Популярні новини зараз

12-річна дочка Кошового з "Квартал 95" звела з розуму романтичним образом: "Файна мала"

Ебі Речфорд ледве вмістила пишні принади в мереживній білизні: "не можна бути настільки гарячою!"

Лобода прогулялася на пляжі в крихітному бікіні: "Ось це крихітка на мільйон!"

Відомий астролог розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу: «Ми знаємо, що...»
Показати ще

Таке вбрання не тільки виділив чималі принади зірки: пишні груди і стегна, але і підняв їх і зробив вуже. Наприклад, з'єднуючись на животі талія стала виглядати набагато менше. 

Після того, як вузький костюм був надітий, зверху Кім накинула піджак і завершила образ латексними рукавичками. Довгий хвіст і фірмовий макіяж додали моделі ще більшої ефектності. 

"У американської зірки реаліті-шоу, актриси і моделі Кім Кардашьян свої методи боротьби з коронавірусом! 😅 З таким вбранням нічого не страшно! 😉🤭❤", - написали автори поста в Instagram. 

За годину відео зібрало 200 переглядів і жодного коментаря. 

Зазначимо, в цьому костюмі знаменитість позувала разом зі своєю сестрою Кортні кілька днів тому. 

Красуні вибрали брючні костюми, що ідеально поєднуються один з одним, і повністю складаються з латексу.

Кортні вибрала бордовий наряд з високими чобітьми.

Для фотографій обидві сестри обрали стримані і елегантні пози, які ідеально поєднуються з розкішним інтер'єром на тлі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян одягла латексний костюм тільки іншого кольору, зверху якого накинуто піджак з широкими плечима, який зробив акцент на талії зірки.

Вона доповнила образ масивними сережками. Судячи з фотографій, Кардашьян в такому вигляді відвідувала якийсь захід.

За п'ять годин пост Кардашьян зібрав понад 766 тисяч лайків. У коментарях до фото знайшлося багато компліментів. 

View this post on Instagram

🌟 У американської зірки реаліті-шоу, актриси та моделі Кім Кардаш'ян свої методи боротьби з коронавірус!😅 З таким вбранням нічого не страшно!😉🤭❤ #журнал_натали #тизiрка #natalimagazine #misisua #tioro_globus #натали_стиль #натали_мода #натали_шоубиз #шоубиз #natalimagazine #insta #fashion #style #art #beauty #blogger #lifestyle #бизнес #иринатрухачева #natalia#magazine #марафон #кімкардаш'ян #модель #мода #ластик #коронавірус

A post shared by Журнал "Натали" (@natalimagazine) on

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула засмагле тіло в один білий піджак.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Кардашьян окутала принади в чорний оксамит, виглядає вражаюче.

Також Politeka писала, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми.

 