Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян нередко надевает на себя латексную одежду

В сети появилось видео, как происходит процесс надевания, пишет Politeka.net. Оказывается, знаменитость натягивает на себя такую узкую и тесную одежду не сама, а с помощью нескольких человек. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Ким помогала и также натягивала латекс. Из-за того, что ткань натягивалась, слышится характерный звук.

К тому же, такой нелегкий процес не обходится и без нецензурных слов.

Для того, чтобы натягивание проходило глаже, понадобилась смазка, которую брызгают на непослушный латекс.

Такой наряд не только выделил немаленькие прелести звезды: пышные груди и бедра, но и приподнял их и сделал уже. Например, соединяясь на животе талия стала выглядеть намного меньше.

После того, как узкий костюм был надет, сверху Ким накинула пиджак и завершила образ латексными перчатками. Длинный хвост и фирменный макияж добавили модели еще большей эффектности.

"У американской звезды реалити-шоу, актрисы и модели Ким Кардашьян свои методы борьбы с коронавирусом! 😅 С таким нарядом ничего не страшно! 😉🤭❤", - написали авторы поста в Инстаграм.

За час видео собрало 200 просмотров и ни одного комментария.

Отметим, в этом костюме знаменитость позировала вместе со своей сестрой, Кортни несколько дней назад.

Красотки выбрали идеально сочетающиеся друг с другом брючные костюмы, полностью состоящие из латекса.

Кортни выбрала бордовый наряд с высокими сапогами.

Для фотографий обе сестры выбрали сдержанные и элегантные позы, которые идеально сочетаются с роскошным интерьером на фоне.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян одела латексный костюм только другого цвета, сверху которого накинут пиджак с объемными плечами, который сделал акцент на талии звезды.

Образ она дополнила массивными серьгами. Судя по фотографиям, Кардашьян в таком виде посещала какое-то мероприятие.

За пять часов пост Кардашьян собрал более 766 тысяч лайков. В комментариях к фото нашлось много комплиментов.

Напомним, Ким Кардашьян затянула загорелое тело в один белый пиджак.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще.

Также Politeka писала, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы.