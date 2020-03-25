Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян нередко надевает на себя латексную одежду
В сети появилось видео, как происходит процесс надевания, пишет Politeka.net. Оказывается, знаменитость натягивает на себя такую узкую и тесную одежду не сама, а с помощью нескольких человек. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Ким помогала и также натягивала латекс. Из-за того, что ткань натягивалась, слышится характерный звук.
К тому же, такой нелегкий процес не обходится и без нецензурных слов.
Для того, чтобы натягивание проходило глаже, понадобилась смазка, которую брызгают на непослушный латекс.
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Такой наряд не только выделил немаленькие прелести звезды: пышные груди и бедра, но и приподнял их и сделал уже. Например, соединяясь на животе талия стала выглядеть намного меньше.
После того, как узкий костюм был надет, сверху Ким накинула пиджак и завершила образ латексными перчатками. Длинный хвост и фирменный макияж добавили модели еще большей эффектности.
"У американской звезды реалити-шоу, актрисы и модели Ким Кардашьян свои методы борьбы с коронавирусом! 😅 С таким нарядом ничего не страшно! 😉🤭❤", - написали авторы поста в Инстаграм.
За час видео собрало 200 просмотров и ни одного комментария.
Отметим, в этом костюме знаменитость позировала вместе со своей сестрой, Кортни несколько дней назад.
Красотки выбрали идеально сочетающиеся друг с другом брючные костюмы, полностью состоящие из латекса.
Кортни выбрала бордовый наряд с высокими сапогами.
Для фотографий обе сестры выбрали сдержанные и элегантные позы, которые идеально сочетаются с роскошным интерьером на фоне.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян одела латексный костюм только другого цвета, сверху которого накинут пиджак с объемными плечами, который сделал акцент на талии звезды.
Образ она дополнила массивными серьгами. Судя по фотографиям, Кардашьян в таком виде посещала какое-то мероприятие.
За пять часов пост Кардашьян собрал более 766 тысяч лайков. В комментариях к фото нашлось много комплиментов.
Напомним, Ким Кардашьян затянула загорелое тело в один белый пиджак.
Как сообщала Politeka, соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще.
Также Politeka писала, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы.