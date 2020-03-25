Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка прославилася своїми пишними формами практично на весь світ, опублікувала нове спокусливе відео

На кадрах Ебі позує в ліжку, вихваляючись розкішним тілом, пише Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Модель розташувалася на ліжку в білій, прозорій білизні: "Зухвало!". Крізь верх проглядались найінтимніші місця. Ретчфорд натягнула лямки малесеньких трусиків вище стегон.

Зірка провела камерою від обличчя до тулубу і посвітила ідеальними формами. Зокрема, не можна не помітити пишні груди, тонку талію, пружний прес і красиві стегна. Також зірка посвітила стрункими ніжками.

Шкіра моделі гладка, наче шовк. Намилуватися красунею неможливо.

Ебігейл зробила свій фірмовий макіяж з пишними віями і блискучими губами, обведеними олівцем.

Дівчина грайливо підморгувала підписникам і навіть показала язик, при цьому красуня посміхалася.

"Де я була минулого тижня 🤔 Зазначу, що зараз я не виглядаю так мило, як тоді 🤷🏻‍♀️ Як ви всі тримаєтеся?", - підписала відео зірка, натякнувши, що це архівне відео.

За шість годин пост набрав понад 200 тисяч переглядів і багато комментарев. Люди писали масу компліментів зірці і продовжують це робити досі.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала, лежачи у воді, і при цьому були видні її пружні принади. Знаменитість наділа одні леопардові плавки, які підкреслили її пружні сідниці.

Крім плавок, на зірці, ймовірно, нічого не було. Мокре довге волосся прикрило найінтимніше.

Сміливий образ зірки завершили великі окуляри, які вона одягла на голову.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд повернулася спиною до об'єктиву і тим самим продемонструвала на камеру свою об'ємну п'яту точку.

Витончені мережива і рівні пояски-вставки темної білизни вигідно підкреслили всю красу оголеного тіла знаменитості.

Крім того, артистка позувала в світлих панчохах і пронизливо дивилася в об'єктив, повернувши голову, вона також ніби обхопила себе руками.

Шанувальники написали, що Ебі - ідеал жіночності і краси.

Нагадаємо, апетитна Ебі Рэтчфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Рэтчфорд скинула одяг і показала все, що могла.

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд засунула свою гідність у вузький топік.