Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась своими пышными формами практически на весь мир, опубликовала новое соблазнительное видео

На кадрах Эби позирует в постели, хвастаясь роскошным телом, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель расположилась на постели в белом, прозрачном белье: "Дерзко!". Сквозь верх проглядывались самые интимные места. Рэтчфорд натянула лямки малюсеньких трусиков выше бедер.

Звезда провела камерой от лица к туловищу и посветила идеальными формами. В частности, нельзя не заметить пышную грудь, тонкую талию, упругий пресс и красивые бедра. Также звезда посветила стройными ножками.

Кожа модели гладкая, будто шелк. Налюбоваться красоткой невозможно.

Эбигейл сделала свой фирменный макияж с пышными ресницами и блестящими губами, обведенными карандашом.

Девушка игриво подмигивала подписчикам и даже показала язык, при этом красотка улыбалась.

"Где я была на прошлой неделе 🤔 Отмечу, что сейчас я не выгляжу так мило, как тогда 🤷🏻‍♀️ Как вы все держитесь?", - подписала видео звезда, намекнув, что это архивное видео.

За шесть часов пост набрал более 200 тысяч просмотров и много комментарев. Люди писали массу комплиментов звезде и продолжают это делать до сих пор.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала, лежа в воде, и при этом были видны ее упругие прелести. Знаменитость надела одни леопардовые плавки, которые подчеркнули ее упругие ягодицы.

Кроме плавок, на звезде, вероятно, ничего не было. Мокрые длинные волосы прикрыли самое интимное.

Смелый образ звезды завершили большие очки, которые она надела на голову.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд повернулась к объективу спиной и тем самым продемонстрировала на камеру свою объемную пятую точку.

Изящные кружева и ровные пояски-вставки темного белья выгодно подчеркнули все прелести оголенного тела знаменитости.

Кроме того, артистка позировала в светлых чулках и пронзительно смотрела в объектив, повернув голову, она также будто обняла себя руками.

Поклонники написали, что Эби - идеал женственности и красоты.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.