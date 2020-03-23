"Хто ж цей милаха поруч?"

Інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян через "наявність" у останньої пишного бюста і об'ємних сідниць, покрасувалася в ліжку з другом, а також в крихітному купальнику

Зірка показала в своїх сторіз чимало відвертих кадрів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої британки.

Так, на відео зірка мережі з'явилася в обтягуючому топі з значним декольте, а також лежачи в ліжку "представила" публіці свого маленького друга - песика темного забарвлення. Крім того, модель позувала на камеру в яскравому роздільному купальнику і при цьому засвітила свої великі груди.

Демі посміхалася на камеру і крутилася туди-сюди з розпущеним волоссям. Зазначимо, що у шанувальників зірки не було можливості прокоментувати її кадри, але раніше вони неодноразово зазначали, що Демі - верх бажань більшості чоловіків світу, вона мила, красива і дуже приваблива.

Раніше зірка позувала вдома, куди до неї прийшла її не менш гаряча подруга-блондинка. Дівчина також обрала відвертий наряд - білий топ на тонких бретельках, який виділив її пружні груди і сталевий прес.

Дівчата спілкувалися з підписниками, а також розважалися за допомогою одного з додатків. Загалом, красуні веселилися, як могли. Обидві посміхалися, не втомлюючись демонструвати свої гарячі тіла.

Нагадаємо, Демі Роуз стояла спиною до фотографа, посвітивши пружними сідницями. Плавки стали гармошкою від того, що зірка натягнула їх вище стегон.

Тонкі бретельки на спині привернули увагу і додавали пікантності образу.

Дівчина склала руки з боків, і, стоячи прямо, милувалася заходом.

За вісім годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів. Демі обсипали безліччю компліментів.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала лише в бікіні синього відтінку, верхню частину купальника дівчина вирішила не надягати.

На знімку Роуз катається на гойдалці у відкритому басейні, свою красу вона прикриває рукою. Її волосся покладені в легкі локони і прибрані в бік, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальники були зачаровані новими фото красуні.

Нагадаємо, молода копія Кардаш'ян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрила непристойні місця: розглянути можна все.

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