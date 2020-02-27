Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют новой Кардашьян, поразила фигурой

Звезда опубликовала фото в Сториз Инстаграма, где позировала рядом с подругами за столом, пишет Politeka.net.

Звезда предстала в розовом платье с глубоким вырезом, из которого пышная грудь едва не вываливалась: "Идеально!".

Девушка сидела, наклонив немного голову, и держа в руках стакан с каким-то напитком.

На ангельском личике Деми выделялись черные брови и пышные ресницы. Глянцевые губы растянулись в улыбке. Выглядела девушка не только очень привлекательно, но и сексуально.

На шее модели блестело украшение, в ушах сверкали сережки, которые были видны, благодяря тому, что Роуз убрала волосы в хвост.

Подруги звезды тоже смотрели в камеру и улыбались.

Неизвестно, сколько бы собрал пост звезды, если бы она опубликовала его не в Стриз, но обычно ее публикации собирают тысячи лайков за считанные минуты. Люди всегда осыпают Деми комплиментами, и неудивительно ведь выглядит она всегда на все 100%.

Напомним, недавно Деми Роуз позировала в серой кофте на замке с большим декольте. Из выреза пышная грудь модели снова едва не выпадала.

Кофточка подчеркнула тонкую талию, а обтягивающие брюки - пышные бедра.

Деми прислонилась к красавцу-врачу, к которому пришла на прием.

В посте Роуз призналась, что "делает" себе зубы.

Ранее мы писали, что Деми Роуз решила прогуляться по улицам Лос-Анджелеса в весьма пикантном наряде. Она надела топ, который больше похож на лифчик, а на низ надела лосины, просвещающиеся по бокам.

Видно, что под лосинами у девушки нет белья. Поверх одежды Деми накинула джинсовую куртку. Образ она дополнила маленькой сумочкой и собранным хвостом.

Напомним также, что Деми Роуз показала, как развлекается в солнечном Лос-Анджелесе.

Так, на фото со сториз звезда стоит в еле заметном розовом купальнике в окружении также частично раздетых молодых на вид дам.

Девушки сделали групповое селфи и на снимке улыбались, будучи, вероятно, в прекрасном настроении и предвкушении пргулки по знаменитым бесконечным пляжам LA.

Напомним, что Деми Роуз пошалила в ванной: это просто наваждение.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз показалась в наряде школьницы, кадры облетели сеть: только для взрослых.

Также Politeka писала, что Деми Роуз засветила все самое сочное в маленьком топе: "Распутный ангел".