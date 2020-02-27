Британская модель Деми Роуз покрасовалась своими пышными формами в откровенном купальнике

24-летняя инстадива, которую часто называют молодой копией Кардашьян, не перестает удивлять поклонников по всему миру, открыто демонстрируя все достоинства своей фигуры.

Как сообщает Politeka, на этот раз снимки звезды появились на ее фан-странице в Инстаграм. На фотографиях Деми нежится под совсем незимним солнышком на пляже. Для отдыха красотка выбрала соответствующий наряд: золотистый купальник-бикини, который еле прикрывает ее формы, и стильную набедренную золотую сеточку, которая очень эффектно дополняет ее образ.

На первом снимке Роуз позирует лицом к камере, кокетливо придерживая завязки лифа своего купальника. А на втором фото модель решила повернуться к зрителям спиной, продемонстрировав свои подтянутые ягодицы.

Поклонники модели пришли в восторг от ярких кадров.

До этого мы писали о том, что Деми опубликовала фото в Сториз Инстаграма, где позировала рядом с подругами за столом. Звезда предстала в розовом платье с глубоким вырезом, из которого пышная грудь едва не вываливалась.

Девушка сидела, наклонив немного голову, и держа в руках стакан с каким-то напитком.

На ангельском личике Деми выделялись черные брови и пышные ресницы. Глянцевые губы растянулись в улыбке. Выглядела девушка не только очень привлекательно, но и сексуально.

На шее модели блестело украшение, в ушах сверкали сережки, которые были видны, благодяря тому, что Роуз убрала волосы в хвост.

Подруги звезды тоже смотрели в камеру и улыбались.

Отметим, что Деми родилась в Бирмингеме и имеет британские и колумбийские корни. Девушка окончила колледж по специальности "косметология". Роуз с детства мечтала стать моделью, однако она не подходила из-за миниатюрного роста. К слову, нынешний рост модели всего 157 см. Несмотря на это, красотка нашла свой способ добиться успеха - у нее более 13 миллионов фолловеров в Инстаграм, что позволяет ей зарабатывать на рекламе.

Напомним, молодая копия Кардашьян разделась и померилась аппетитными формами с подружками.

Как сообщала Politeka, раздетая Деми Роуз показала посреди улицы свою пушистую прелесть.

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.