Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.

Деми предстала на кадре в удивительно миниатюрном платье. Оно было явно не под стать ошеломительным формам модели. Отсутствие бюстгальтера также сказалось на пикантности фото - неприличного размера грудь едва не вырвалась на свободу.

Полы (если их можно так назвать) платья осуществляли минимальную защиту от взгляда посторонних на срамные места модели.

Судя по фото, Деми находится на крыше дома.





Ранее модель похвасталась кадром в золотистом купальнику, который еле прикрывал ее формы. А набедренная золотая сеточка очень эффектно дополняет ее образ.

Отметим, что фото звезды мигом набирают массу комментариев и лайков. Люди восхищаются аппетитными формами 24-летней девушки, заваливая ее комплиментами.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

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