Фітнес-модель Ана Чері практично щодня радує своїх шанувальників, публікуючи відверті кадри в популярній соцмережі

У своєму мікро-блозі струнка красуня-артистка вирішила покрасуватися біля дзеркала і закарбувати цей момент на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram американки.

Так на новому опублікованому селфі фігуриста і засмагла модель постала перед камерою з яскравому роздільному купальнику і при цьому злегка підтримувала свої трусики рукою. Своє ж обличчя цього разу зірка мережі вирішила не показувати, прикривши його телефоном. Примітно, що Ана позувала у ванній кімнаті.

Шанувальники Чері оцінили такий відвертий образ і написали їй у коментарях під фото масу компліментів:

"Вогонь"

"Гаряче, крихітко"

"Ваууу!!!"

"Супер, гарна неймовірно"

До цього ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників новими пікантними знімками з тренування, яку проводить удома через епідемію коронавірусу.

«Я взяла предтреник перед вправами, хочу бути на підйомі для вас усіх! Важко говорити під час тренування, робити це одночасно. Я пишаюся своєю кішечкою», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках видно Чері, яка почервоніла з-за інтенсивного тренування. Як можна помітити, наряд елегантно підкреслює форми зірки, що спровокувало бум серед її шанувальників.

«Божественний вигляд!», «ось це форми!», «наполегливість – на десятьох вистачить», «супер тіло! Всім би таке», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян потрясла формами в одному халатику перед гарячою красунею: "Ух, як захоплює!".

А ще Politeka писала, що соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

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