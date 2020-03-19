Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників новими пікантними знімками з тренування, яку проводить удома через епідемію коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я взяла предтреник перед вправами, хочу бути на підйомі для вас усіх! Важко говорити під час тренування, робити це одночасно. Я пишаюся своєю кішечкою», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках видно Чері, яка почервоніла з-за інтенсивного тренування. Як можна помітити, наряд елегантно підкреслює форми зірки, що спровокувало бум серед її шанувальників.
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«Божественний вигляд!», «ось це форми!», «наполегливість – на десятьох вистачить», «супер тіло! Всім би таке», - пишуть вони.
До цього ми писали, що Ана Чері позувала в тонких трусики-бікіні. А напівпрозорий чорний ліфчик дав можливість побачити пишні груди зірки.
Модель закинула на плече куртку з камуфляжним принтом, її волосся розвіяв вітер.
Варто відзначити, що на ноги Ана Чері, ймовірно одягла чорні ботфорти з зав'язочками, частина яких виглядала на фото.
Також ми писали, що Ана Чері позувала в чорній майці з бантиком в зоні декольте і капелюшку. Волосся в цей раз у неї були розпущені.
На тлі можна побачити завалений горизонт, небо і вітряки. Очі на кадрі чомусь виявилися закритими.
Фанати не змогли відкрито оцінити фотографію або написати коментарі, із-за того, що знімок був опублікований в сторіс Инстаграма.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
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