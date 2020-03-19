Модель перевершила сама себе

Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників новими пікантними знімками з тренування, яку проводить удома через епідемію коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я взяла предтреник перед вправами, хочу бути на підйомі для вас усіх! Важко говорити під час тренування, робити це одночасно. Я пишаюся своєю кішечкою», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках видно Чері, яка почервоніла з-за інтенсивного тренування. Як можна помітити, наряд елегантно підкреслює форми зірки, що спровокувало бум серед її шанувальників.

«Божественний вигляд!», «ось це форми!», «наполегливість – на десятьох вистачить», «супер тіло! Всім би таке», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Ана Чері позувала в тонких трусики-бікіні. А напівпрозорий чорний ліфчик дав можливість побачити пишні груди зірки.

Модель закинула на плече куртку з камуфляжним принтом, її волосся розвіяв вітер.

Варто відзначити, що на ноги Ана Чері, ймовірно одягла чорні ботфорти з зав'язочками, частина яких виглядала на фото.

Також ми писали, що Ана Чері позувала в чорній майці з бантиком в зоні декольте і капелюшку. Волосся в цей раз у неї були розпущені.

На тлі можна побачити завалений горизонт, небо і вітряки. Очі на кадрі чомусь виявилися закритими.

Фанати не змогли відкрито оцінити фотографію або написати коментарі, із-за того, що знімок був опублікований в сторіс Инстаграма.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.