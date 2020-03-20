Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян порадувала фото разом з сестрою Кортні

Красуні дуже схожі, особливо, коли на них дивишся в профіль, пише Politeka.net.

На знімку Кім сидить в одному білому халатику. Красуня затягнула волосся в тугу косу. Вона зробила макіяж з акцентом на очі. Доповнили образ рожеві губи.

Кім дивиться в очі сестрі і посміхається. В цей час Кортні прикриває свої принади, ймовірно, рушником. Дівчина засвітила оголену спину. Її шкіра здається шовковою, виглядає вона чудово.

Над зачіскою Кортні працюють стилісти, які, мабуть, роблять таку ж тугу косу, як у Кім. Крім того, помітні великі очі зірки, тонкий носик і пишні вії.

"Я перебирала фотографії у своєму телефоні і виявила цей знімок. Я сумую за своїм сестрам. Хоча ми й недалекі одна від одної, всі зараз не бачимося через карантин. Складно триматися, але ми повинні зробити це для нашої безпеки і для всіх інших. БУДЬ ЛАСКА, не ігноруйте серйозність попереджень, і залишайтеся вдома, щоб зупинити поширення цього вірусу. Ми всі пройдемо через це! #TogetherApart", - написала Кім.

За три години пост зібрав понад 800 тисяч лайків.

Користувачі мережі не тільки підтримали Кардашьян, але і написали масу компліментів сестрам. Люди назвали красунь прекрасними і дуже милими: "Ух, як захоплює!".

Нагадаємо, Кім Кардашян з'явилася в латексному костюмі бордового кольору. Зірка одягла також піджак з широкими плечима, який зробив акцент на талії зірки.

Вона доповнила образ масивними сережками. Судячи з фотографій, Кардашьян в такому вигляді відвідувала якийсь захід.

За п'ять годин пост Кардашьян зібрав понад 766 тисяч лайків. У коментарях до фото знайшлося багато компліментів.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян постала в стильному образі - чорному оксамитовому платті з одним оголеним плечем. Оксамит вигідно підкреслив пишні стегна Кардашьян.

Знаменитість забрала волосся у високий пучок, що додає її образу особливого шарму.

До речі, на фото видно накачані руки зірки, яка займається спортом.

Нагадаємо, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

А ще Politeka писала, что Кім Кардашьян в латексі померилась соковитими формами з безсоромної сестричкою: подвійне задоволення.

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