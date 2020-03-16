Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, вразила знімком з подругою під час карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Карантинний партнер…», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку Роуз лежить разом з подругою на пуфиках, засмагаючи на сонці абсолютно без білизни. Це спровокувало справжній бум серед користувачів мережі.

«Бомба», «ось це вид», «розкішні форми», «ого, а так можна було?», «ось як потрібно проводити карантин. А не ось це ось все», «вау! Краса», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що модель і инстадива Демі Роуз похвалилася новою зачіскою. Зірка часто постає у відвертих образах.

Так, нещодавно модель побувала в салоні краси, і вийшовши з гарною зачіскою записала відео. Дівчина сіла в авто, де чіпала себе за волосся. Її кучері впали на груди, тому Демі підняла їх, засвітивши апетитні форми.

Демі позувала в чорному топі з глибоким декольте, а також у чорній куртці, яка була розкрита.

Топ натянулся на розкішних формах знаменитості, тому їх неможливо не помітити.

модель одягла На шию ланцюжок з кулоном, яка красиво блищала.

Легкий макіяж з акцентом на пишні вії доповнили образ. Блискучі губи і підкреслені брови - на цьому обличчі всі акценти розставлені правильно.

Демі виглядала невинно і дуже гаряче одночасно, просто: "Неверотяная!"

Нагадаємо, молода копія Кардаш'ян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.

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