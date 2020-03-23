Американська зірка Кім Кардаш'ян показала пікантне фото в домашньому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як мати, допомога нужденним сім'ям в цей час особливо важлива для мене. Є команда, яка надає предмети першої необхідності дітям і сім'ям, постраждалим від COVID-19, і працює цілодобово, щоб отримати їм підгузки, ковдри, засоби гігієни, шкільне приладдя та багато іншого», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кардашьян позує у відвертому домашньому вбранні, який ледь витримує її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Божественний вигляд!», «ось це обсяги. Справжня мрія», «боже, яке тіло! Краса», - пишуть вони.

Раніше повідомлялося, що світська левиця, багатодітна мати і одна з найуспішніших у світовому шоу-бізі дам Кім Кардашьян вирішила згадати молодість.

На знімку Кім практично не впізнати: фото неякісне, так і на знімку тоді ще майбутній зірці мережі і ТБ -надцять років, а може і менше - шанувальники припустили, що Кім на фото десь у підлітковому віці була.

Кім дивиться прямо перед собою, фото дуже схожа на ті, що роблять у середній школі або ближче до випускних класів. Шанувальники відзначили, що Кардашьян-Уест якщо і змінилася, то тільки в кращу сторону.

Нагадаємо, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

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