Артистка продемонструвала все без зайвих вагань

Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, практично кожен день радує шанувальників відвертими знімками

Так, на цей раз зірка з'явилася перед камерою напівоголеною, пише Politeka.net.

Красуня з'явилася, ймовірно, в чорних штанях на низької посадці.

Артистка була без верху одягу і навіть без білизни, але вирішила приховати інтимні місця. Емілі стояла в півоберта до фотографа, прикривши немаленькі груди руками: "О, крихітко!".

Модель розпустила довге хвилясте волосся і подивилася в камеру.

Емілі не посміхалася, вона лише не відводила погляду від фотографу і трохи витягла пухкі губи в блиску.

На обличчі знаменитості практично немає макіяжу і виділяються тільки темні брови.

Видно що напівгола модель знаходиться на якийсь зйомці. На задньому плані бачимо чорний фон, а також валізу і стіл з пляшкою соку.

За 15 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися прекрасними вигинами моделі, її тонкою талією і сяючою шкірою. Люди написали масу компліментів, не стримуючи почуттів.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в білому обтягуючому топі, який підкреслив її апетитні форми. Принади ледь не вивалювалися з глибокого декольте.

Довжина наряду дозволила помилуватися тонкою талією і сталевим пресом знаменитості.

Фігура зірки нікого не залишить байдужим і змусить позаздрити будь-кого.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи знялася з красунею-колегою. Обидві були при цьому в темній мереживній білизні.

Прокоментувати відкрито фото у шанувальників зірки не було можливості, але раніше вони обсипали її компліментами.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала в топі білого кольору з глибоким декольте і спідниці з низькою талією, які вигідно підкреслили її пишні груди, вузьку талію, сталевий прес і стрункі ноги.

На додаток модель і бізнесвумен розпустила волосся і зробила чуттєвий макіяж в своїх улюблених бежево-коричневих тонах. Її спокусливий образ доповнили прикраси: каблучки та тонкі браслети.

Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковски показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.