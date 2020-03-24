Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер опублікувала фото зі своєю не менш відомою сестрою Кендалл Дженнер

Дві красуні постали в білих топах, повідомляє Politeka.net. Кайлі позувала в короткому топі, ставши трохи вище сестри і ледь не впихнув форми їй в обличчя.

Відвертий наряд підкреслив принади зірки. Соковиті форми Кайлі виставилися з топа, а сама тканина натягнулася від напруги.

Кендалл Дженнер також позувала в топі, але низ не було видно. Наряд виділив груди знаменитості.

Обидві сестрички прижалалися одна до одної головами і дивилися в камеру: "Гарячі штучки". Макіяж був зроблений приблизно в одному стилі, у Кайлі лише був доповнений стрілками на повіках.

Варто відзначити, що мільярдерка була на фото білявою, можливо, це перука, колекцією яких зірка славиться.

Кайлі повідомила в пості, що це архівне фото.

За 14 годин пост зібрав більше дев'яти мільйонів лайків.

Користувачі мережі назвали сестричок чудовими, захоплюючись їх красивою зовнішністю.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала у строгому темному вбранні, ймовірно, обтягуючому платті в підлогу і під горло, як водолозка, зірка мережі і ТБ запитала у своїх шанувальників про уподобання у фільмах, а ті навперебій почали пропонувати їй різні варіанти з того, що можна подивитися.

Також фолловери коментували зовнішність Кайлі, називаючи її "справжньою красунею, "пантерою" і "розумничкою" і відзначили, що її стриманий образ приємно здивував.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в пікантній відвертій сукні з глибоким декольте, яка підкреслила кожен її вигин.

Пишні груди, об'ємні сідниці і тонка талія – ось на чому зробила акцент Дженнер. І зрозуміло, не помилилася, адже складається враження, що сукня просто трісне на ній.

На фото Кайлі постаралася прогнутися так, щоб всі достоїнства її тіла були видні як можна краще.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер постала в тугому денимі, який затягнув всі її принади.

Джинсове коротке плаття виділило її пишні стегна, груди і тонку талію, а також дало можливість насолодитися красою рівних ніжок.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер облягла пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".