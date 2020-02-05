Младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша, Кайли Дженнер, показала свое лицо крупным планом

Звезда на первом фото мило улыбнулась и откинула голову вбок, пишет Politeka.net. Девушка сделала прическу с ровными волосами, закрученными на кончиках. Она посмотрела в камеру и стали видны стразики во внутренних уголках глаз.

На втором снимке Кайли улыбнулась, немного прикрыв лицо рукой. Маникюр с длинными ногтями - невозможно не заметить.

На обоих фото на звезде надето нечто похожее на куртку. Также заметны серьги, которые сверкнули в ушах: "Невероятная красота".

Макияж сделан в стиле сестер Кардашьян, завершенный стрелками.

Звезда решила подписать фото смайликом.

За 10 часов пост миллиардерши собрал более четырех миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, как Кайли мила и что ей идет такой образ.

Напомним, недавно Кайли Дженнер предстала в черном обтягивающем гольфе, сквозь который, если приглядеться, виден ее лифчик. Одежда сильно обтянула пышные прелести.

Красивый макияж подчеркнул красоту Кайли, а красивая укладка сделала образ безупречным.

Ранее мы писали, что 1 февраля Кайли Дженнер отпраздновала двухлетие дочери. Звезда создала для ребенка вселенную, которую назвала в честь дочери StormiWorld. На место празднования прибыло множество звездных гостей, которых ждали надувные головы девочки.

С гостями и с самой именинницей работали аниматоры. Также в StormiWorld были карусели, надувные горки и другие развлечения.

Посты с фото торжечтва получили неоднозначную реакцию в сети. Одни люди хвалили Кайли за устроенный праздник, другие же наоборот - были в недоумении. По мнению последних, ребенок слишком мал, чтобы запомнить такое, и лучше бы Кайли потратила деньги на нечто важное.

Напомним, Кайли Дженнер рассказала, что ей вызывали преждевременные роды, проткнув околоплодный пузырь.

Основную причину, по которой пришлось вызывать роды, она не уточнила. Однако есть предположение, что у Дженнер, как и у ее сестры Ким, были проблемы с плацентой.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала сочные формы в купальнике: «лучше, чем Кардашьян»