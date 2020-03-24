Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер опубликовала фото со своей не менее известной сестрой Кендалл Дженнер

Две красотки предстали в белых топах, сообщает Politeka.net. Кайли позировала в коротком топе, встав чуть выше сестры и едва не впихнув формы ей в лицо.

Откровенный наряд подчеркнул прелести звезды. Сочные формы Кайли выставились из топа, а сама ткань натянулась от напряжения.

Кендалл Дженнер также позировала в топе, но низ не был виден. Наряд выделил грудь знаменитости.

Обе сестрички прижалались друг к другу головами и смотрели в камеру: "Горячие штучки". Макияж был сделан примерно водном стиле, у Кайли лишь был дополнен стрелками на веках.

Стоит отметить, что миллиардерша была на фото светловолосой, возможно, это парик, коллекцией которых звезда славится.

Кайли сообщила в посте, что это фото архивное.

За 14 часов пост собрал более девяти миллионов лайков.

Пользователи сети назвали сестричек великолепными, восхищаясь их красивой внешностью.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в строгом темном наряде, вероятно, обтягивающем платье в пол и под горло, как водолозка, звезда сети и ТВ спросила у своих поклонников о предпочтениях в фильмах, а те наперебой стали ей предлагать различные варианты из того, что можно посмотреть.

Также фолловеры комментировали внешность Кайли, называя ее "настоящей красавицей, "пантерой" и "умницей" и отметили, что ее сдержанный образ приятно удивил.

Ранее сообщилось, что Кайли Дженнер позировала в пикантном облегающем платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло каждый ее изгиб.

Пышная грудь, объемные ягодицы и тонкая талия – вот на чем сделала акцент Дженнер. И разумеется, не прогадала, ведь создается впечатление, что платье просто треснет на ней.

На фото Кайли постаралась прогнуться так, чтобы все достоинства ее тела были видны как можно лучше.

Напомним также, что Кайли Дженнер предстала в тугом дениме, который затянул все ее прелести.

Джинсовое короткое платье выделило ее пышные бедра, грудь и тонкую талию, а также дало возможность насладиться красотой ровных ножек.

Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".