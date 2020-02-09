Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер покрасовалась в соблазнительном наряде на празднике подруги
Фото с мероприятия Дженнер опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Младшая сестра Ким Кардашьян пришла на праздник к своей подруге Малике по случаю ее беременности.
Как известно, в США принято устраивать так называемый «Бейби шауэр» - вечеринку для беременной женщины, которая должна в скором времени родить. Подружки девушки собираются на вечеринку, где дарят подарки будущему малышу.
На праздник к подруге Кайли Дженнер пришла в белом платье, которое обтянуло и подчеркнуло ее пышные формы. Несмотря на то, что платье можно назвать весьма скромным, модель в нем выглядит все равно соблазнительно. Для одного фото Кайли уселась на руки к огромному медведю, закинув на него ноги.
Погода заставит украинцев дрожать, зима готовит новый разворот: появился точный прогноз
Раздетая Асмус показала, как развлекается без Харламова на Мальдивах: "За такие роли можно...
Главное за ночь: ад на границе, крах доллара и проведение выборов в ОРДЛО
Горячая Каменских осмелилась выйти на сцену в крошечном белье, Потап не сдержался: "Это слишком"
Отметим, что поклонники оценили новый образ звезды. За короткое время ее пост собрал 4,3 млн лайков.
«Милая», «Классная», «Королева», «Так красиво. Мой рай на земле», - пишут фолловеры.
Кстати, за день до вечеринки Кайли опубликовала в соцсетях весьма откровенный снимок. Она сняла белье, прикрылась прозрачным парео и выпятила на камеру свои пышные формы. Прежде чем снимать модель, накидку намочили, поэтому поклонники смогли увидеть полуобнаженную Кайли.
Кстати, молодой модели всего 22 года. В прошлом году ее признали самым молодым миллиардером мира. Ей удалось обогнать в рейтинге самого Марка Цукерберга. Как и ее сестры, Кайли стала популярной благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян». У Кайли есть дочка Сторми от американского исполнителя и продюсера Трэвиса Скотта. Они расстались в октябре 2019 года.
Напомним, что Кайли Дженнер без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "только с постели".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сняла белье и выпятила на камеру самые сочные места: «влажная детка».