Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер покрасовалась в соблазнительном наряде на празднике подруги

Фото с мероприятия Дженнер опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Младшая сестра Ким Кардашьян пришла на праздник к своей подруге Малике по случаю ее беременности.

Как известно, в США принято устраивать так называемый «Бейби шауэр» - вечеринку для беременной женщины, которая должна в скором времени родить. Подружки девушки собираются на вечеринку, где дарят подарки будущему малышу.

На праздник к подруге Кайли Дженнер пришла в белом платье, которое обтянуло и подчеркнуло ее пышные формы. Несмотря на то, что платье можно назвать весьма скромным, модель в нем выглядит все равно соблазнительно. Для одного фото Кайли уселась на руки к огромному медведю, закинув на него ноги.

Отметим, что поклонники оценили новый образ звезды. За короткое время ее пост собрал 4,3 млн лайков.

«Милая», «Классная», «Королева», «Так красиво. Мой рай на земле», - пишут фолловеры.

Кстати, за день до вечеринки Кайли опубликовала в соцсетях весьма откровенный снимок. Она сняла белье, прикрылась прозрачным парео и выпятила на камеру свои пышные формы. Прежде чем снимать модель, накидку намочили, поэтому поклонники смогли увидеть полуобнаженную Кайли.

Кстати, молодой модели всего 22 года. В прошлом году ее признали самым молодым миллиардером мира. Ей удалось обогнать в рейтинге самого Марка Цукерберга. Как и ее сестры, Кайли стала популярной благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян». У Кайли есть дочка Сторми от американского исполнителя и продюсера Трэвиса Скотта. Они расстались в октябре 2019 года.

Напомним, что Кайли Дженнер без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "только с постели".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".

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